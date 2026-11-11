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quarta-feira, 11 de novembro de 2026.

GRAVAÇÃO DVD: Cantor Pedro Scott faz história em Cerejeiras

Público compareceu à Arena Choperia e abraçou o projeto Universitário Raiz 2.0
Público compareceu à Arena Choperia e abraçou o projeto Universitário Raiz 2.0 na noite de 7 de novembro de 2026

O público compareceu à Arena Choperia e abraçou o projeto Universitário Raiz 2.0 na noite de 7 de novembro de 2026.

Na noite de 7 de novembro de 2026, Pedro Scott subiu ao palco da Arena Choperia para um momento inédito em Cerejeiras (RO).

O cantor gravou o Universitário Raiz 2.0, o primeiro DVD musical gravado na cidade. O público compareceu e abraçou o projeto, dividindo com o artista a emoção daquela noite.

O projeto, que nasceu em formato acústico, chegou ao segundo volume com sete faixas. A gravação guarda a lembrança de um encontro entre Pedro Scott e o público de Cerejeiras, que esteve presente para viver esse momento com ele.

“Quero agradecer de coração a todos que compareceram à gravação do DVD e a toda a população de Cerejeiras, que acreditou e abraçou esse projeto. Fizemos história juntos naquele 7 de novembro. O DVD ficou maravilhoso e logo vamos lançar esse trabalho que a gente fez com tanto carinho. Se Deus quiser e abençoar, quero levar esse projeto pro cenário nacional.”, afirmou Pedro Scott.

 

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