Grupo Chavantes abre inscrições para processo seletivo em Vilhena

O Grupo Chavantes informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de profissionais interessados em integrar a equipe da instituição em Vilhena.
São diversas oportunidades em diferentes áreas, para quem busca uma chance de atuação na área da saúde e de apoio hospitalar.
As vagas disponíveis são para Nutricionista, Lactarista, Auxiliar de Farmácia, Recepcionista, Auxiliar de Serviços Gerais – Manutenção, Oficial de Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais – Higiene, Farmacêutico, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro.
Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o link correspondente à função desejada, conferir os requisitos e realizar a candidatura diretamente pela plataforma Pandapé.
Para a vaga de Nutricionista, a inscrição é pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3915247, para Lactarista pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3915195 , para Auxiliar de Farmácia pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3913939 para Recepcionista pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3913920 para Auxiliar de Serviços Gerais – Manutenção pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3913847 para Oficial de Manutenção pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3913811 para Auxiliar de Serviços Gerais – Higiene pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3913777 para Farmacêutico pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3913756 para Técnico de Enfermagem pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3913720 e para Enfermeiro pelo link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3913695 .
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelos links disponibilizados. Os candidatos devem consultar os prazos e os critérios de cada vaga diretamente na plataforma, onde estão detalhadas todas as informações sobre requisitos, carga horária e etapas do processo seletivo.