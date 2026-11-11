Influenciadora paulista que ostentava luxo com dinheiro do crime pode cumprir pena em presídio de Rondônia

A situação judicial da paulista Deolane Bezerra pode ganhar um novo capítulo.

Promotores do Ministério Público estão analisando a possibilidade de transferir a influenciadora digital para uma penitenciária federal de segurança máxima.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (10) pelo portal LeoDias, que revelou detalhes sobre a unidade considerada mais adequada para receber a investigada.

De acordo com a publicação, a principal alternativa estudada pelas autoridades é o presídio federal de Porto Velho, em Rondônia.

A escolha estaria relacionada à distância geográfica e à intenção de restringir a comunicação da influenciadora com pessoas de seu convívio, especialmente suas irmãs.

A eventual mudança também poderia reduzir o contato direto de Deolane com familiares e outras pessoas próximas, levando em consideração questões de segurança avaliadas pelos responsáveis pelo caso.

Antes de considerar Porto Velho como principal possibilidade, os promotores teriam analisado as cinco penitenciárias federais de segurança máxima existentes no Brasil.

Segundo a apuração, as unidades de Catanduvas, no Paraná, e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, não teriam sido consideradas as melhores opções devido à proximidade com São Paulo, onde a influenciadora mantém vínculos pessoais e familiares.

O presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, também teria sido descartado. A justificativa seria a relação de Deolane com pessoas da região Nordeste, onde possui uma rede de contatos.

RELEMBRE A PRISÃO

A influenciadora está presa desde 21 de maio de 2026, quando foi detida durante a Operação Vérnix, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo.

Atualmente, Deolane permanece no Pavilhão Especial da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, localizada no interior paulista.

A investigação apura suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa associado ao PCC. Conforme as autoridades, estruturas financeiras relacionadas à influenciadora teriam sido utilizadas para ocultar a origem ilícita de determinados recursos e conferir aparência de legalidade às movimentações.

A análise da ostentação de bens e viagens de luxo de Deolane Bezerra dos Santos e de seu filho adotivo nas redes sociais da família virou prova importante da lavagem de dinheiro do crime organizado (leia mais AQUI e AQUI).