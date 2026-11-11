OPINIÃO: Lula pode sofrer impeachment antes de Moraes

Se Lula continuar tratando o dinheiro público como se fosse o Silvio Santos distribuindo aviõezinhos num programa de auditório, seu governo não vai durar.

Se continuar ouvindo pessoas como Fernando Haddad, que não entende nada de economia, ou Guilherme Boulos, que afirmou na semana passada que ajuste fiscal é uma chantagem do mercado, o país vai quebrar.

As pessoas que foram às ruas empunhando bandeiras contra o fascismo não hesitarão em usar essas mesmas bandeiras para bater na cabeça de Lula quando faltar emprego, comida ou dinheiro no bolso. A fantasiosa derrota do fascismo não paga supermercado. E o discurso de defesa da democracia não sustenta uma economia em crise.

Para evitar esse cenário, Lula precisaria fazer justamente aquilo que demonstrou ser incapaz de fazer no último mandato: governar sem o PT. A tal frente ampla prometida no 3º mandato nunca existiu na prática.

Lula governou cercado por um núcleo duro petista, isolado de outras forças políticas e cada vez mais blindado pela própria mulher, Janja. Mais velho, a tendência é que esse isolamento aumente.

A saída seria reconhecer seus limites e os do PT e abrir espaço para outras forças econômicas auxiliarem o governo, como permitir que Geraldo Alckmin, muito mais palatável ao mercado, assumisse maior protagonismo na condução do governo.

Mas isso exigiria de Lula algo que não tem: humildade e capacidade de reconhecer os próprios erros. Exigiria compreensão de que o PT não venceu as eleições. Lula foi beneficiado, sobretudo, pelo sentimento antibolsonarista de parte do eleitorado e do próprio sistema.

Não recebeu um cheque em branco para aprofundar o populismo econômico que marcou sua campanha. Se interpretar o resultado como autorização para gastar sem limites, desprezar o mercado e governar para sua militância, encontrará rapidamente os limites da realidade. Os mesmos que o colocaram lá o tirarão.

Talvez a oposição devesse começar a se acostumar com a ideia de que antes mesmo do impeachment de Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro do Supremo, poderemos assistir ao impeachment do próprio presidente da República (leia mais AQUI).

André Marsiglia, 47 anos, é advogado e professor. Especialista em liberdade de expressão e direito digital