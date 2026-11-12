Ação conjunta entre PM e Polícia Civil apreende mais de 307 quilos de maconha em residência em Cacoal

Uma operação integrada entre policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) e agentes da Polícia Civil resultou na apreensão de aproximadamente 307,5 quilos de substância análoga à maconha na noite desta quarta-feira, 11 de novembro, em uma residência localizada no bairro Village do Sol, em Cacoal. Um homem foi preso durante a ação.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , equipes do Núcleo de Inteligência iniciaram diligências na região após receberem denúncias de que um imóvel estaria servindo como depósito para uma grande quantidade de entorpecentes.

Durante o monitoramento nas proximidades do endereço suspeito, os policiais visualizaram um veículo Fiat Stilo se aproximando do local. Ao notar a presença das equipes de segurança, o motorista empreendeu fuga, dando início a um acompanhamento tático que terminou na interceptação e abordagem do automóvel, ocupado pelo condutor e sua esposa.

Questionado sobre o motivo da fuga, o motorista acabou confessando que armazenava uma grande quantidade de drogas dentro de sua residência. Com base na informação, as equipes deslocaram-se até o imóvel e iniciaram uma varredura minuciosa.

Em um dos quartos da casa, os policiais encontraram seis fardos grandes de cor preta e outros 30 pacotes envolvidos em um lençol, totalizando cerca de 304,25 quilos do entorpecente. Dando continuidade às buscas, as equipes localizaram no interior de um sofá da sala uma mochila contendo mais dois pacotes da droga, além de uma sacola com outro pacote, uma balança de precisão e embalagens utilizadas para o fracionamento e comércio ilícito — somando mais 3,25 quilos.

Sobre a porção encontrada escondida no sofá, o suspeito afirmou aos policiais que receberia aquela quantidade como forma de pagamento por guardar o restante da carga no imóvel.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para a formalização da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis. A condução contou com o suporte operacional de guarnições da Rádio Patrulha e do Policiamento de Trânsito (PTRAN).