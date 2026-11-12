ARTIGO: Hospital de Amor em Vilhena: política pública não pode depender de uma pessoa ou de um mandato

Uma política pública precisa sobreviver às pessoas que a idealizaram, aos mandatos que ajudaram a viabilizá-la e às mudanças no cenário político.

Quando um serviço de saúde depende exclusivamente da permanência de uma pessoa em determinado cargo para continuar funcionando, é necessário questionar se foi construída, de fato, uma política pública ou se a iniciativa ficou excessivamente vinculada a um projeto político individual.

É essa reflexão que o momento vivido pelo Centro de Prevenção e Diagnóstico do Hospital de Amor, em Vilhena, exige.

A unidade foi inaugurada em junho de 2024, depois de uma articulação que envolveu a Prefeitura de Vilhena, a Fundação Pio XII, responsável pela administração do Hospital de Amor, e a deputada federal Sílvia Cristina, que teve participação importante na viabilização de recursos para a implantação e manutenção da estrutura.

A chegada do centro foi apresentada como uma conquista para a saúde pública regional. A proposta era ampliar o acesso da população de Vilhena e do Cone Sul a exames de prevenção e diagnóstico de diferentes tipos de câncer, evitando que moradores precisassem se deslocar para outros centros em busca desses atendimentos.

Naquele momento, a iniciativa foi recebida com expectativa. Eu mesmo acreditei no projeto, acompanhei sua implantação e produzi diversas matérias jornalísticas sobre o assunto. Fiz isso porque entendi que se tratava de uma ação de interesse público, voltada a atender uma necessidade da população, e não de uma iniciativa com finalidade eleitoral.

Por isso, a situação atual provoca não apenas preocupação, mas também uma série de questionamentos que precisam ser respondidos com transparência.

Em 9 de novembro de 2026, a direção local confirmou que o centro deixou de receber novos pacientes e suspendeu os exames preventivos. Segundo a diretora Josy M. Cardoso, permanecem em atendimento apenas pessoas que já estavam em acompanhamento. A direção, entretanto, não confirmou oficialmente o fechamento da unidade e informou que aguarda uma manifestação técnica da administração central da Fundação Pio XII.

É importante fazer essa distinção: até o momento, o que foi confirmado é a suspensão dos exames preventivos e do ingresso de novos pacientes, não o encerramento definitivo das atividades. Mas a restrição já representa uma mudança significativa no serviço oferecido à população.

E a primeira pergunta que precisa ser feita é bastante simples: havia demanda para a implantação desse centro em Vilhena?

Se havia, onde está o planejamento capaz de garantir a continuidade do atendimento? Se não havia demanda suficiente, por que foi feito todo o movimento para instalar a unidade, mobilizar recursos, adaptar um prédio público e apresentar o projeto como uma conquista para a região?

Afinal, qual era o objetivo de todo esse investimento?

Não se trata de desconsiderar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. Pelo contrário. Justamente por reconhecer a relevância desse atendimento é que se torna necessário compreender o que aconteceu. Se a população precisava do serviço em 2024, é preciso explicar por que essa necessidade aparentemente deixou de ser atendida pouco mais de dois anos depois.

Também ouvi questionamentos sobre a capacidade da rede pública local de absorver essa demanda. Há quem sustente que o município já dispõe de serviços que poderiam atender parte dos procedimentos oferecidos pelo centro. Essa afirmação, porém, precisa ser demonstrada por dados: quais exames são realizados pela rede municipal? Qual é a capacidade de atendimento? Existem filas? Há demanda reprimida? A estrutura pública consegue atender, com a mesma abrangência e regularidade, os moradores de Vilhena e dos demais municípios do Cone Sul?

Se a rede existente já atendia satisfatoriamente à necessidade, por que implantar uma estrutura adicional? Se não atendia, por que não foi estabelecido um plano duradouro para manter o serviço?

São perguntas legítimas, e respondê-las é uma obrigação de quem participou da implantação, de quem administra a unidade e de quem tem responsabilidade pela saúde pública.

Outro ponto merece atenção: a dependência de recursos provenientes de emendas parlamentares. Esses recursos podem ser fundamentais para tirar projetos do papel, viabilizar equipamentos, obras e custeio. Mas não deveriam ser a única garantia de funcionamento de um serviço permanente de saúde.

Mandatos têm prazo. Parlamentares podem não conseguir a reeleição, mudar de função ou deixar a vida pública. Governos também mudam. Isso faz parte da democracia e da própria dinâmica institucional.

Uma política pública, entretanto, precisa ter mecanismos de continuidade que não dependam exclusivamente dessas circunstâncias.

E é justamente nesse ponto que surge outra questão: se o Centro de Prevenção do Hospital de Amor é considerado uma iniciativa relevante para a população de Rondônia, por que sua manutenção não pode ser tratada como um compromisso institucional mais amplo?

Nas eleições de 2026, o grupo político ao qual Sílvia Cristina tem proximidade saiu fortalecido das urnas, elegendo o governador de Rondônia, os dois representantes do Estado no Senado e conquistando a maior bancada na Assembleia Legislativa, além de uma representação expressiva na Câmara dos Deputados. Embora Sílvia Cristina tenha disputado o Senado pelo PP, sua trajetória política e sua proximidade com esse grupo permitem perguntar por que a articulação que viabilizou a implantação do centro não poderia agora ser compartilhada com os representantes eleitos.

Não estou afirmando que a responsabilidade pela manutenção do centro seja exclusivamente desse grupo político. A Fundação Pio XII, o governo estadual, a Prefeitura de Vilhena e os demais agentes envolvidos também precisam apresentar suas responsabilidades e possibilidades de participação.

Mas, se o serviço é importante, se existe demanda e se a dificuldade está na falta de recursos para custeio, não seria pertinente que os representantes eleitos buscassem uma solução conjunta? A própria Sílvia Cristina poderia ajudar a encaminhar essa articulação, transferindo a interlocução e a responsabilidade política pela continuidade do projeto a outros representantes do grupo com mandato. Afinal, se a iniciativa foi construída para atender à população, sua manutenção não deveria depender exclusivamente da permanência dela na vida parlamentar.

A não eleição de uma pessoa não deveria representar uma sentença para o serviço. A mudança no cenário eleitoral não pode significar o fim de uma iniciativa que foi apresentada como necessária à população.

É preciso deixar claro: não estou afirmando que o projeto tenha sido criado com finalidade eleitoral. Não tenho elementos para fazer essa acusação. Mas também não considero inadequado perguntar se houve, desde o início, um planejamento que assegurasse sua continuidade independentemente do mandato de quem ajudou a implantá-lo.

Se não houve, é uma falha grave de planejamento. E, se a iniciativa foi concebida como política pública, é necessário explicar por que não foi estruturada para permanecer.

Uma política pública não pode ser confundida com a trajetória política de quem a idealizou ou ajudou a financiar. Uma pessoa passa, um mandato termina, mas a necessidade da população permanece. Se o serviço só funciona enquanto determinado agente político está no exercício do mandato e consegue encaminhar recursos, há um problema institucional que precisa ser enfrentado.

Também é necessário esclarecer qual é o compromisso da Fundação Pio XII com a unidade de Vilhena, quais são os custos reais de manutenção, qual é a previsão de recursos para os próximos anos e se existe alguma possibilidade de parceria com o governo estadual e a administração municipal. A população não pode ficar apenas aguardando uma nota técnica, sem saber se os exames serão retomados, se o atendimento será reduzido permanentemente ou se a estrutura deixará de funcionar.

Há ainda uma questão relacionada ao imóvel público utilizado pela unidade. É necessário esclarecer qual instrumento jurídico autoriza atualmente a Fundação Pio XII a ocupar o prédio disponibilizado pelo município e o que acontecerá com o imóvel e as benfeitorias caso as atividades sejam encerradas. A transparência sobre o patrimônio público também faz parte dessa discussão.

O que aconteceu em Vilhena precisa ser analisado dentro de um contexto mais amplo. As dificuldades relatadas em outras estruturas ligadas à Fundação Pio XII em Rondônia também reforçam a necessidade de discutir o financiamento e a sustentabilidade dos serviços. Não basta inaugurar unidades, anunciar investimentos e apresentar números. É preciso garantir que elas continuem funcionando.

Confesso que seria uma grande decepção descobrir que uma iniciativa na qual acreditei e que ajudei a divulgar não foi acompanhada de um planejamento capaz de assegurar sua continuidade. Acreditei que estava diante de uma política pública, de uma estrutura criada para atender uma demanda real da população. E é justamente por ter acreditado nisso que considero necessário cobrar explicações.

Não se trata de procurar culpados antecipadamente, nem de desmerecer o trabalho de quem participou da implantação. Trata-se de exigir responsabilidade com o dinheiro público, com a estrutura disponibilizada pelo município e, principalmente, com as pessoas que dependem dos serviços de prevenção e diagnóstico.

O Centro de Prevenção do Hospital de Amor não pode ser lembrado apenas pelas fotografias da inauguração, pelos discursos e pela mobilização política que marcou sua chegada a Vilhena. Precisa ser avaliado pelo atendimento que efetivamente oferece à população e pela capacidade de continuar prestando esse serviço ao longo do tempo.

Porque uma política pública não pertence a quem a criou, não termina quando um mandato acaba e não pode ficar refém do destino eleitoral de uma única pessoa.

Uma pessoa passa. Um mandato termina. A política pública precisa permanecer.

Mario Quevedo, jornalista em Vilhena/RO