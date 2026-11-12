CER de Vilhena anuncia disponibilidade de vagas para consultas em Gastroenterologia

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Vilhena informa à população do Cone Sul de Rondônia que há disponibilidade de vagas para atendimento na especialidade de Gastroenterologia.

Atualmente, aproximadamente 100 vagas por mês permanecem disponíveis, reforçando a importância de que pacientes que necessitam de acompanhamento especializado procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do seu bairro para o agendamento.

A Gastroenterologia é a especialidade responsável pela avaliação, diagnóstico e acompanhamento de doenças e alterações relacionadas ao sistema digestivo.

Entre as principais condições que podem necessitar de avaliação especializada estão:

Gastrite

Diarreia crônica

Constipação intestinal crônica

Presença de sangue ou muco nas fezes

Diverticulite

Dores abdominais recorrentes

Úlceras estomacais

Refluxo

Outras alterações e doenças do sistema gastrointestinal

Cadastro atualizado é fundamental

Além de divulgar a disponibilidade das vagas, o Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Vilhena faz um alerta importante à população: é fundamental manter telefone, endereço e demais informações cadastrais atualizados na rede pública de saúde.

Uma das situações que contribuem para o alto índice de não comparecimento às consultas ocorre quando a regulação tenta entrar em contato com o paciente para informar sobre o agendamento, mas encontra telefone incorreto, número desatualizado ou não consegue localizar o usuário.

Quando isso acontece, o paciente pode perder a oportunidade de atendimento e uma vaga que poderia ser utilizada por outra pessoa permanece ocupada sem que haja o comparecimento.

Por isso, mesmo quem já possui cadastro na rede pública de saúde deve verificar se suas informações continuam corretas.

Como solicitar atendimento ou atualizar seus dados?

O paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro, tanto para realizar ou atualizar seu cadastro quanto para receber as orientações necessárias sobre encaminhamento e regulação para atendimento em Gastroenterologia.

Todo o processo de cadastro, atualização das informações e encaminhamento deve ser realizado por meio da UBS de referência do paciente.

Atendimento disponível para o Cone Sul

A disponibilidade de aproximadamente 100 vagas mensais em Gastroenterologia representa uma oportunidade para ampliar o acesso da população do Cone Sul de Rondônia ao atendimento especializado.

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Vilhena reforça a orientação: pacientes que possuem encaminhamento ou necessitam de avaliação especializada devem manter seus dados cadastrais atualizados e procurar a UBS do seu bairro para obter informações sobre o atendimento.

Manter o cadastro atualizado facilita o contato da regulação, evita a perda de consultas e contribui para que as vagas disponíveis sejam efetivamente utilizadas pela população.