Pacientes de hemodiálise recebem cremes manipulados por acadêmicos de farmácia em Vilhena

Pacientes do Instituto do Rim de Vilhena receberam cremes hidratantes manipulados pelos acadêmicos do curso de Farmácia da UNINASSAU Vilhena.

A entrega faz parte de uma iniciativa que une educação, saúde e solidariedade em alusão às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, meses dedicados à conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama e de próstata.

Na semana passada, durante as aulas práticas da disciplina de Farmacotécnica, os estudantes transformaram o conhecimento adquirido em sala de aula em um gesto concreto de carinho.

Nos laboratórios da instituição, eles realizaram a manipulação dos cremes hidratantes, aplicando na prática técnicas e fundamentos científicos aprendidos ao longo do curso.

Os produtos foram destinados aos pacientes do Instituto do Rim de Vilhena, serviço que conta com o respaldo da Santa Casa de Chavantes e que atende diariamente dezenas de pessoas que dependem da hemodiálise.

A ação mostra como a integração entre o ensino superior e a rede de saúde pode gerar impacto direto na qualidade de vida da população.

Para os pacientes renais crônicos, a hidratação da pele não é apenas uma questão estética, mas uma necessidade clínica.

O tratamento dialítico provoca ressecamento intenso, coceiras e lesões, e o uso regular de cremes hidratantes ajuda a trazer conforto, alívio e bem-estar durante uma rotina já tão desafiadora.

Mais do que preparar formulações, os futuros farmacêuticos estão aprendendo que a ciência também é uma ferramenta de transformação social, capaz de levar dignidade e humanização para dentro das salas de diálise.

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