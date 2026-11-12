Segunda escola de Chupinguaia recebe playground viabilizado pela deputada Rosangela Donadon

A Escola Municipal Irmãs Juliane e Alini, em Chupinguaia, é a segunda unidade escolar do município a receber um playground viabilizado pela deputada estadual Rosangela Donadon (PRD). A estrutura já foi instalada e atende a uma solicitação apresentada pelo ex-vereador Edinei Dumer e pelo vice-prefeito Eliezer Paraíso.

A instalação representa um importante avanço para a comunidade escolar, oferecendo às crianças um espaço adequado para brincadeiras, interação e convivência. O ambiente recreativo contribui para o desenvolvimento infantil, estimulando a socialização, a criatividade e a aprendizagem por meio do brincar.

A deputada Rosangela Donadon destacou a importância de atender às necessidades das escolas municipais e contribuir para que os estudantes tenham ambientes cada vez melhores. Para a parlamentar, investir na educação também significa olhar para a estrutura das unidades escolares e proporcionar espaços que favoreçam o desenvolvimento e o bem-estar das crianças.

A ação reforça a importância do diálogo com as lideranças municipais, que conhecem de perto as demandas da população e contribuem para que as melhorias cheguem às comunidades.

A deputada agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo apoio e pela parceria institucional, que contribuem para a realização de ações importantes nos municípios de Rondônia.