No Parlamento Amazônico, Luizinho Goebel defende regularização de terras para gerar empregos e renda na Amazônia

A falta de regularização fundiária é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento econômico dos estados da Amazônia Legal, afirmou o deputado estadual Luizinho Goebel (PL) na quinta-feira (12), durante reunião do Parlamento Amazônico, em Brasília.

Ele defendeu a legalização das áreas já ocupadas como caminho para ampliar a produção agrícola, gerar empregos e aumentar a renda, sem a necessidade de novos desmatamentos.

As declarações foram feitas no Hotel Royal Tulip, onde acontece o Encontro Nacional de Parlamentares da Unale. A reunião teve como tema a “Política de regularização fundiária na Amazônia Legal”, com debates sobre os impactos de políticas públicas de regularização de terras nos nove estados que compõem a região.

Para Luizinho Goebel, a questão fundiária precisa ser tratada como prioridade, considerando o potencial agrícola da Amazônia Legal e as dificuldades enfrentadas por quem depende da terra para produzir.

“São regiões que precisam se desenvolver, que têm potencial agrícola para isso, mas que um dos maiores empecilhos que nós temos é a regularização fundiária”, afirmou.

O deputado explicou que a regularização das propriedades representa a primeira etapa de um processo que envolve também a adequação ambiental, a mecanização das atividades agrícolas e a ampliação da produção.

Na avaliação do parlamentar, essas medidas podem criar condições para o crescimento econômico regional, com reflexos diretos na geração de empregos e renda.

“Depois da regularização fundiária vem a ambiental, depois da ambiental já vem a produção, e depois da produção vem a riqueza, que é a geração de emprego, geração de renda”, declarou.

Produção sem novos desmatamentos

Luizinho Goebel também destacou que a proposta não envolve a abertura de novas áreas de floresta para atividades agrícolas. Segundo ele, o objetivo é permitir o aproveitamento produtivo de terras que já existem, mas enfrentam dificuldades decorrentes da falta de regularização.

“A ideia não é nem abrir mais florestas, abrir novas áreas, desmatar. Não é sobre isso, é regularizar aquilo que a gente já tem e que hoje, por falta de regularização, você não consegue trabalhar a terra”, ressaltou.

O deputado rondoniense defendeu que a solução para esse problema pode permitir o avanço das atividades produtivas sem ampliar o desmatamento.

“Você precisa regularizar, mecanizar, produzir e gerar riqueza”, concluiu.