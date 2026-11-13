PC divulga foto e pede ajuda da população para localizar foragida da Justiça em Pimenta Bueno

A Polícia Civil do Estado de Rondônia divulgou um comunicado oficial solicitando o apoio da população para localizar uma mulher considerada foragida da Justiça no município de Pimenta Bueno.

Trata-se de Shirlei Siqueira de Almeida, que possui mandado de prisão em aberto expedido nos autos do processo nº 7005940-97.2026.8.22.0009.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ordem judicial é resultado de investigações conduzidas pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno.

Durante as diligências realizadas para o cumprimento do mandado, a suspeita não foi encontrada nos endereços vinculados a ela, passando a figurar oficialmente na condição de foragida.

A Polícia Civil destaca que a colaboração da comunidade é essencial para assegurar o cumprimento da lei e a segurança pública.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Shirlei Siqueira de Almeida pode ser repassada de forma totalmente anônima e sigilosa pelos canais oficiais:

Disque-Denúncia (Polícia Civil): 197

Polícia Militar: 190

WhatsApp Disque-Denúncia PCRO: (69) 3198-1157