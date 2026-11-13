PF fiscaliza 14 estabelecimentos e autua segurança privada irregular em RO; Vilhena está na lista

A Polícia Federal (PF) deflagrou na quinta-feira, 12 de novembro, a “Operação Segurança Legal X” em Rondônia, com o objetivo de coibir a prestação clandestina e irregular de serviços de segurança privada.

A ação mobilizou dez agentes federais para vistoriar 14 estabelecimentos nos municípios de Vilhena, Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , durante as fiscalizações foram identificadas duas irregularidades graves, que resultaram na lavratura de dois autos de constatação de infração.

Em um dos alvos inspecionados, os policiais determinaram o imediato encerramento da atividade de vigilância, que estava sendo exercida sem a devida autorização do órgão federal.

COMBATE À SEGURANÇA CLANDESTINA

Realizada anualmente em todo o território nacional, a Operação Segurança Legal visa assegurar o cumprimento rigoroso da legislação que regulamenta o setor de vigilância patrimonial e pessoal no país.

No Brasil, a prestação de serviços de segurança privada depende obrigatoriamente de autorização prévia da Polícia Federal, instituição responsável pelo controle, credenciamento e fiscalização das empresas e profissionais da área.

Segundo a corporação, a contratação de serviços não regulamentados expõe cidadãos e patrimônios a riscos significativos, visto que os agentes clandestinos muitas vezes não possuem formação adequada, avaliação psicológica ou habilitação legal para o exercício da função.