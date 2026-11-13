PF fiscaliza 14 estabelecimentos e autua segurança privada irregular em RO; Vilhena está na lista

A Polícia Federal (PF) deflagrou na quinta-feira, 12 de novembro, a “Operação Segurança Legal X” em Rondônia, com o objetivo de coibir a prestação clandestina e irregular de serviços de segurança privada.
A ação mobilizou dez agentes federais para vistoriar 14 estabelecimentos nos municípios de Vilhena, Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante as fiscalizações foram identificadas duas irregularidades graves, que resultaram na lavratura de dois autos de constatação de infração.
Em um dos alvos inspecionados, os policiais determinaram o imediato encerramento da atividade de vigilância, que estava sendo exercida sem a devida autorização do órgão federal.
COMBATE À SEGURANÇA CLANDESTINA
Realizada anualmente em todo o território nacional, a Operação Segurança Legal visa assegurar o cumprimento rigoroso da legislação que regulamenta o setor de vigilância patrimonial e pessoal no país.
No Brasil, a prestação de serviços de segurança privada depende obrigatoriamente de autorização prévia da Polícia Federal, instituição responsável pelo controle, credenciamento e fiscalização das empresas e profissionais da área.
Segundo a corporação, a contratação de serviços não regulamentados expõe cidadãos e patrimônios a riscos significativos, visto que os agentes clandestinos muitas vezes não possuem formação adequada, avaliação psicológica ou habilitação legal para o exercício da função.