Polícia Civil e MP cumprem mandados de busca em Cacoal e Jaru em desdobramento de investigação por corrupção

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Cacoal e da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), em atuação conjunta com o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), deflagrou nesta sexta-feira, 13 de novembro, uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Cacoal e Jaru.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ofensiva representa um desdobramento direto das investigações que culminaram na prisão em flagrante, ocorrida na terça-feira, 10 de novembro, do então diretor do Hospital Municipal Materno Infantil de Cacoal. Ele é suspeito de tentar subornar a secretária municipal de Saúde, oferecendo R$ 5 mil em espécie para favorecer uma empresa terceirizada prestadora de serviços médicos ao município.

De acordo com os levantamentos policiais, logo após a prisão do gestor, surgiram informações de que um terceiro indivíduo teria ido até a residência do investigado e retirado diversos objetos do imóvel. A movimentação levantou fortes suspeitas de uma tentativa deliberada de ocultação ou destruição de elementos probatórios, conduta que poderia comprometer o andamento e o esclarecimento do inquérito.

Diante dos novos indícios, as equipes da Polícia Civil e do Ministério Público avançaram nas diligências para identificar os responsáveis pela retirada dos materiais e apurar uma eventual obstrução de Justiça.

Os quatro mandados cumpridos hoje têm como objetivo apreender documentos, aparelhos eletrônicos e outros itens que auxiliem na comprovação das práticas ilícitas, incluindo o possível embaraço à investigação criminal. As apurações seguem em andamento para dimensionar a extensão do esquema e responsabilizar todos os envolvidos, respeitadas as garantias legais.