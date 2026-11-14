Acadêmicos de Medicina da FIMCA promovem ações de educação em saúde e sustentabilidade em escola de Porto Velho

Nos dias 4 e 5 de novembro de 2026, acadêmicos do curso de Medicina da FIMCA realizaram uma atividade de extensão na Escola Municipal de Ensino Fundamental Saul Bennesby, em Porto Velho (RO).

A iniciativa foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, ministrada pela docente Marcela Alvares Oliveira, e envolveu estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental em ações educativas sobre saúde, higiene, saneamento básico, alimentação saudável e sustentabilidade.

A proposta buscou aproximar a formação médica da realidade da comunidade, demonstrando que a promoção da saúde também depende das condições ambientais e sociais em que a população está inserida. Antes das intervenções educativas, os acadêmicos realizaram um diagnóstico situacional da escola, observando aspectos relacionados ao abastecimento de água, instalações sanitárias, descarte de resíduos e possíveis riscos ambientais. Esse levantamento contribuiu para o planejamento de atividades adequadas ao contexto escolar.

Durante os dois dias, as crianças participaram de oficinas, jogos, demonstrações práticas e dinâmicas interativas. Entre as atividades, destacaram-se as orientações sobre consumo seguro de água e prevenção de doenças, a demonstração da transmissão de microrganismos por meio de uma dinâmica com glitter e as discussões sobre a importância da higiene das mãos.

Outro momento foi a oficina “Nossa Cidade: O que está faltando?”, na qual os estudantes identificaram problemas como esgoto a céu aberto, acúmulo de lixo, água parada e ausência de infraestrutura adequada. A atividade estimulou a compreensão de como o saneamento básico e a conservação dos espaços públicos estão relacionados à saúde coletiva.

A programação também incluiu um jogo de coleta seletiva, no qual as crianças aprenderam a identificar e separar diferentes tipos de resíduos, além de orientações sobre alimentação equilibrada, consumo consciente e redução do desperdício de alimentos. As estratégias utilizaram linguagem acessível e incentivaram a participação ativa dos alunos.

Para a docente Marcela Alvares Oliveira, responsável pela disciplina, a atividade contribui para ampliar a compreensão dos acadêmicos sobre o papel social da Medicina.

“É importante que os acadêmicos compreendam, desde o início da formação, que a saúde não depende apenas do atendimento médico, mas também das condições de vida da população. Quando eles entram em contato com a realidade de uma escola e desenvolvem atividades educativas, conseguem perceber como o saneamento, a alimentação, a higiene e o meio ambiente estão relacionados à prevenção de doenças. Além disso, essas experiências ajudam a desenvolver a comunicação, a responsabilidade social e a capacidade de trabalhar com diferentes públicos”, destacou a docente.

A acadêmica de Medicina Isabelle Lavínea Mota Braga também ressaltou a importância da experiência para a formação profissional.

“O médico precisa conhecer a realidade em que seus pacientes estão inseridos e entender como fatores como saneamento, higiene, alimentação, condições ambientais e acesso à informação podem influenciar diretamente sua saúde”, afirmou a acadêmica.

Além de contribuir para a educação em saúde das crianças, a iniciativa proporcionou aos acadêmicos a oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação, trabalho em equipe, empatia e atuação comunitária. O contato com o ambiente escolar também permitiu reconhecer a importância de estratégias educativas adequadas a diferentes públicos.

A ação reforça o compromisso do curso de Medicina da FIMCA com uma formação que articula conhecimento científico, extensão universitária e responsabilidade social. Ao levar atividades de educação em saúde para a comunidade escolar, a instituição contribui para a formação de profissionais capazes de compreender a saúde de maneira integral, reconhecendo a prevenção de doenças e a promoção de ambientes saudáveis como componentes fundamentais da prática médica.

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