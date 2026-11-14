Festival de Cinema Italiano terá sessões gratuitas neste sábado em Vilhena

O município de Vilhena integra nesta semana a programação da 21ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil, evento nacional que promove a difusão da cultura e da produção audiovisual da Itália em diversas cidades do país.

No município, as sessões serão realizadas neste sábado, 14 de novembro, no Teatro Wankabuki, integrando a agenda cultural do projeto Cine Wanka.

A exibição está prevista para começar às 20h, com entrada totalmente gratuita ao público. A programação contará com a apresentação de dois longas-metragens selecionados pela mostra, que retratam histórias, paisagens e aspectos marcantes da cultura contemporânea e clássica italiana.

A iniciativa oferece à comunidade vilhenense a oportunidade de prestigiar produções cinematográficas internacionais em tela grande e participar de uma atividade cultural sem custo de ingresso.

O Teatro Wankabuki está localizado na Avenida Major Amarante, nº 2.983, na região central de Vilhena.