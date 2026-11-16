Affonso Cândido anuncia quatro shows nacionais para celebrar 49 anos de Ji-Paraná

O prefeito Affonso Cândido (PL) confirmou as quatro atrações nacionais que vão marcar o aniversário de 49 anos de Ji-Paraná.

Anunciada em primeira mão nas redes sociais do prefeito ao longo da semana, a programação terá Joelma, Isaias Saad, Guilherme & Benuto e Thiago Brado, com apresentações de 19 a 22 de novembro, no Beira Rio Cultural.

A última atração foi anunciada neste sábado (14), quando Affonso confirmou o show do cantor católico Thiago Brado. Ele se apresenta no encerramento da festa.

Preparada pela Prefeitura, a programação reúne diferentes estilos musicais e oferece aos moradores e visitantes quatro noites de lazer e cultura. Além dos shows nacionais, haverá apresentações de artistas locais em todos os dias, gastronomia, feira de artesanato e espaço infantil, com atividades abertas ao público.

Joelma abre as comemorações na quinta-feira (19). Na sexta-feira (20), Isaias Saad leva a música gospel ao palco. O sábado (21) será de sertanejo com Guilherme & Benuto, e Thiago Brado encerra a programação no domingo (22).

A variedade de atrações amplia as opções para quem deseja participar do aniversário da cidade. A proposta é reunir as famílias e criar momentos de convivência e comemoração, com espaço também para os talentos e os empreendedores de Ji-Paraná.

Movimento para o comércio e os serviços

A expectativa é que a programação atraia visitantes de outros municípios e movimente a cidade durante os quatro dias. A circulação de público pode ampliar a procura por hospedagem, restaurantes, lojas e serviços, além de abrir oportunidades para quem trabalha com alimentação e artesanato.

Assim, a festa representa também uma oportunidade de vendas para os empreendedores locais, levando o movimento das comemorações para outros setores da economia.

Participação de instituições e parlamentares

Os shows de Isaias Saad e Guilherme & Benuto serão realizados por meio do acordo de cooperação entre o Ministério do Turismo, o Sesc e o Senac, com recursos do Ministério do Turismo.

Entre os apoiadores divulgados para a programação estão o senador e governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério, o senador Jaime Bagattoli e deputados estaduais e federais.

As comemorações dos 49 anos de Ji-Paraná começam na próxima quinta-feira (19), no Beira Rio Cultural, e seguem até domingo (22), reunindo música, lazer e atividades para toda a família.