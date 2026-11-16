Após 7 anos de existência, aldeia indígena de Vilhena recebe poço em vitória para famílias que sofriam com escassez de água

Dezenas de indígenas da etnia Sabanê foram beneficiados nesta semana com a perfuração de um poço após articulação, solicitação e acompanhamento da vereadora Amanda Areval e da Coordenadoria Indígena, criada pela parlamentar junto do prefeito Flori Cordeiro, na Prefeitura de Vilhena.

A Aldeia Capitão Kina recebeu o poço, que vai garantir, pela primeira vez em 7 anos, segurança no fornecimento de água potável para o local, após investimento de quase R$ 100 mil do Fumucrad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

O projeto teve ainda participação na liberação do recurso, há cerca de dois anos, do vereador Jander Rocha, e do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) de Vilhena.

Pedido antigo dos moradores da aldeia, a perfuração do poço encerra longo período em que a água deveria ser entregue por caminhões pipa, exigindo racionamento, gastos e articulações.

Desde que se mudaram para o local, há 7 anos, a entrega de água era feita pelo Saae a cada 15 dias.

Agora, a dignidade hídrica está assegurada para higiene pessoal, consumo, hidratação, limpeza e até mesmo irrigação para eventuais projetos de agricultura familiar. “No início de 2025 este poço foi um dos primeiros pedidos que recebemos no gabinete. Buscamos acelerar o processo e acompanhamos a execução da licitação. Ver a água tão pura saindo da terra agora, com crianças bebendo, famílias sendo tranquilizadas e um direito tão fundamental se tornando realidade, é revigorante. Muitos disseram para nós que trabalhar em prol de indígenas seria impossível ou problemático, no entanto, com projetos adequados e sincera vontade de ajudar, estamos avançando muito”, comenta Amanda.

Participaram da inauguração do poço o coordenador indígena Samuel Soares, o assessor da Coordenadoria Humberto Terena, o cacique Manoel, a diretora do polo base de Vilhena do DSEI Juliana Irache, do assessor Candido Tawande, também do DSEI e membros da aldeia. A obra durou poucos dias, se estendendo por cerca de uma semana desde o início de novembro, mas a solução para o local é definitiva.