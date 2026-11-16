Influenciadora é condenada a mais de 9 anos de prisão por encomendar sessão de tortura após ter casa furtada em RO

A Justiça de Rondônia condenou uma influenciadora digital a 9 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de integração em organização criminosa e tortura qualificada.

A sentença foi proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho, após investigações conduzidas pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 1).

A INVESTIGAÇÃO

De acordo com o inquérito policial, após ter sua residência invadida e furtada na capital rondoniense, a influenciadora recorreu a integrantes de uma organização criminosa para localizar os suspeitos e recuperar os bens subtraídos. No entanto, a ação criminosa envolveu também a aplicação de castigos físicos severos, prática conhecida no meio das facções como “disciplina”.

Durante as diligências, a Polícia Civil apurou que as vítimas foram capturadas e submetidas a intensas agressões físicas e psicológicas, inclusive com golpes desferidos com ripas de madeira. As sessões de violência chegaram a ser gravadas em vídeo pelos executores.

As provas reunidas pela equipe de investigação demonstraram que, embora estivesse fora de Porto Velho no momento dos fatos, a ré acompanhou as torturas em tempo real por meio de mensagens, orientando e exercendo comando sobre os integrantes do grupo.

A perícia e os levantamentos confirmaram sua participação direta na coordenação dos castigos, que resultaram em lesões corporais graves nas vítimas.

A CONDENAÇÃO

Na decisão judicial, o magistrado reconheceu a responsabilidade da influenciadora pelos crimes de integração de organização criminosa — com agravantes pelo exercício de liderança e pelo envolvimento de adolescente — e tortura qualificada pelo resultado de lesão corporal grave.

Além de fixar a pena em 9 anos, 5 meses e 5 dias de prisão em regime inicial fechado, a Justiça negou a substituição da pena restritiva de liberdade por medidas alternativas, destacando a gravidade concreta dos delitos praticados mediante violência e grave ameaça.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com o combate ao crime organizado por meio de denúncias anônimas, com sigilo garantido, pelo Disque-Denúncia 197 ou pelo WhatsApp (69) 3216-8940.