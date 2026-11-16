Conforme informações divulgadas pela assessoria, Arthurliana Fabris, atual Miss Rondônia Beleza Brasileira 35+, representará o estado no concurso Miss Brasil Beleza Brasileira 2026, nos dias 21 e 22 de novembro, em São Paulo. A candidata é representante do município de Cacoal.

Aos 39 anos, Arthurliana atua como modelo, tatuadora e cabeleireira. Segundo a assessoria, seu contato com o universo da moda começou aos nove anos, quando foi matriculada pela mãe em cursos de modelo. A partir dessa experiência, desenvolveu interesse pela passarela e pelos concursos de beleza.

A candidata integra a Agency de Modelo Felicittá, dirigida por Gleice Leite. De acordo com as informações da assessoria, a agência possui mais de 18 anos de atuação na formação de modelos e misses, com 26 títulos nacionais e cinco internacionais.

Outro destaque apresentado pela assessoria é o trabalho social desenvolvido por Arthurliana em Cacoal, por meio do projeto Natal Luz Solidário. Em seu segundo ano, a iniciativa tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para que possam ter uma ceia de Natal.

Segundo a assessoria, caso conquiste o título nacional, a candidata pretende dar continuidade ao projeto durante seu reinado, levando a faixa e a coroa para Rondônia e ampliando o alcance da iniciativa.

Sobre a representação do estado, Arthurliana afirma que considera uma honra levar o nome de Rondônia e da Região Norte à etapa nacional. Ela também destaca sua ligação com o município de Cacoal e com suas raízes no estado.

Entre as expectativas para o Miss Brasil Beleza Brasileira 2026, a candidata destaca a oportunidade de representar Rondônia em âmbito nacional e participar da experiência proporcionada pelo concurso.

Na entrevista encaminhada pela assessoria, Arthurliana também deixou uma mensagem às mulheres que desejam participar de concursos de beleza. Ela recomenda que tenham clareza sobre seus objetivos, confiança em si mesmas e preparo para lidar tanto com resultados positivos quanto com negativas.

Ao falar sobre a mensagem que gostaria de transmitir ao público, a candidata ressaltou a importância da fé em Deus, da esperança, da coragem e da paciência, destacando que as mudanças na vida também dependem das atitudes de cada pessoa.