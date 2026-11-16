Senador Bagattoli garante exame auditivo em Ji-Paraná que antes exigia viagem à capital

Ji-Paraná agora pode oferecer, dentro do próprio município, o exame auditivo BERA. A conquista chega após um recurso destinado pelo senador Jaime Bagattoli ao Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Graças ao investimento do parlamentar, o município conseguiu adquirir o próprio aparelho e passa a não depender mais de viagens dos pacientes a Porto Velho. “O exame BERA é essencial em qualquer fase da vida. Logo, oferecer esse exame perto de casa faz toda a diferença para quem mais precisa. Parabenizo aqui o prefeito Affonso Cândido e toda a sua equipe de Saúde pela aplicação correta da nossa emenda. É recurso do povo retornando em forma de investimento na saúde”, declarou o senador.

O aparelho BERA é o primeiro da rede municipal de saúde de Ji-Paraná. Essencial em qualquer idade, ele é usado também em bebês que precisam investigar alguma suspeita após o teste da orelhinha.

A entrega do aparelho também marca a conclusão da reforma do CER que estava fechado temporariamente para os trabalhos. A próxima etapa, graças ao investimento do senador, é garantir a climatização, proporcionando um espaço mais confortável aos pacientes e aos profissionais do CER.