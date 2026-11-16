Vilhena vai viver uma tarde diferente no dia 28 de novembro de 2026, a partir das 17h, em frente à Câmara Municipal de Vereadores.

É lá que acontece o “Saúde em Ritmo 2026”, um movimento que nasceu para transformar vidas por meio da promoção da saúde, da atividade física, da prevenção, do lazer e da solidariedade.

A proposta é simples e poderosa: tirar a comunidade de casa, aproximar os serviços de saúde da população e mostrar que cuidar do corpo e da mente pode ser leve e divertido.

A programação foi pensada para atender toda a família. O público terá acesso a atendimento e orientações às gestantes, verificação dos sinais vitais, aferição da glicemia, realização de testes rápidos e vacinação da comunidade.

Antes de se movimentar, os participantes ainda poderão aproveitar massagens pré-treino, participar de uma aula de Zumba e entrar no clima com um aquecimento coletivo. O ponto alto do evento será o percurso de 5 km de corrida e caminhada, acompanhado por carro de som, que vai tomar as ruas em um clima de festa, saúde e união.

O Saúde em Ritmo é uma iniciativa das residentes de Enfermagem obstétrica do Hospital Regional de Vilhena, com o apoio do NEPH – Núcleo de Educação Permanente em Saúde e Grupo Chavantes do HRV que acreditaram na força desse projeto.

Várias instituições de fora do Hospital também participam da ação e essa soma de esforços que torna o evento tão completo, acolhendo desde a gestante até quem só quer dar o primeiro passo rumo a uma vida mais saudável.

Além de incentivar hábitos saudáveis, o evento carrega um propósito solidário que toca o coração de Vilhena. Toda a arrecadação de alimentos não perecíveis será destinada à campanha “Eu Ajudo Vilhena”, que distribuirá as doações às famílias em situação de vulnerabilidade.

Para participar, cada pessoa deverá contribuir com 1 kg de alimento não perecível, transformando cada inscrição em um gesto concreto de amor ao próximo.

Por isso o convite é para todos: venha caminhar, correr, cuidar da saúde e fazer parte desse movimento de transformação. No Saúde em Ritmo, cada passo promove saúde e cada gesto transforma vidas (Assista ao vídeo abaixo).