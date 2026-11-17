O 4º Jogos Interforças 2026 chegou ao fim neste domingo, 15, em Vilhena, com a cerimônia de encerramento realizada na sede da Associação da Polícia Civil.

Após dias de intensas disputas em diversas modalidades esportivas e a realização das partidas finais do futebol, o Corpo de Bombeiros Militar confirmou a liderança na classificação geral e conquistou o troféu de campeão desta edição, somando 92 pontos.

A Polícia Militar garantiu a segunda colocação geral, encerrando a competição com 84 pontos, seguida pela Força Aérea Brasileira (FAB), que alcançou 61 pontos e completou o pódio do torneio.

Ao longo de toda a programação, os profissionais das instituições de segurança e defesa participaram de diferentes modalidades, em um evento que foi além da busca por medalhas e troféus — fortalecendo a integração, o companheirismo e a aproximação entre os agentes que atuam na região.

Para celebrar o encerramento das atividades, foi servido um almoço de confraternização que reuniu atletas, organizadores, autoridades, convidados e familiares.

Mais uma vez, os Jogos Interforças cumpriram o propósito de promover o esporte e valorizar o espírito de equipe entre aqueles que trabalham diariamente em defesa da sociedade.