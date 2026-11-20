A Polícia Federal realizou, entre os dias 17 e 19 de novembro, a Operação Caraíba VI, com o objetivo de combater o garimpo ilegal no interior do Parque Nacional Mapinguari, Unidade de Conservação federal de proteção integral localizada nos estados de Rondônia e Amazonas.

A ação contou com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e foi executada por equipes em campo, com deslocamento aéreo até pontos de difícil acesso.

A ação integra a Operação Madeira Mamoré II, voltada à prevenção, repressão e ao enfrentamento de crimes ambientais na região.

Durante os três dias de atividades, as equipes localizaram estruturas de garimpo em funcionamento e inutilizaram, no próprio local, maquinários, equipamentos, insumos e estruturas de apoio utilizados na atividade ilícita.

A medida foi necessária devido ao isolamento geográfico da área, que impossibilitava o transporte dos materiais.