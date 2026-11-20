Uma obra de salas comerciais na região central de Porto Velho terminou em caso de polícia na manhã da última quinta-feira (19).

O responsável pela construção foi preso em flagrante após uma fiscalização identificar uma ligação clandestina de energia elétrica, popularmente conhecida como “gato”, utilizada para alimentar equipamentos da obra.

Durante a ação, foi constatado que a energia estava sendo desviada diretamente da rede elétrica, sem passar pelo sistema regular de medição.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) foi acionada e confirmou a irregularidade. Diante da constatação, a Polícia Militar foi chamada ao local e realizou a prisão em flagrante do responsável, que foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

FURTO DE ENERGIA É CRIME E PODE LEVAR À PRISÃO

O furto de energia elétrica é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão, conforme as circunstâncias do caso. Além das consequências criminais, as ligações clandestinas representam riscos de choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e até mortes.

Para Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia, a ocorrência serve de alerta para quem acredita que desviar energia é uma forma de economizar.

“Quem faz gato de energia está cometendo um crime e pode acabar preso em flagrante, como aconteceu neste caso. Não importa se a irregularidade é em uma residência, comércio ou obra em construção. Além de colocar vidas em risco, o furto de energia prejudica toda a população. Nossa atuação de combate a essas práticas é permanente.”, destaca Daniel.

A concessionária reforça que as fiscalizações fazem parte de um trabalho contínuo de combate às ligações clandestinas em Rondônia. A empresa também alerta que qualquer construção que necessite de energia elétrica deve solicitar uma ligação regular, inclusive provisória, pelos canais oficiais da distribuidora.

POPULAÇÃO PODE AJUDAR NO COMBATE AO CRIME

A Energisa destaca que a participação da população é fundamental para identificar e combater o furto de energia. Além dos riscos à segurança, as ligações clandestinas podem comprometer a qualidade do fornecimento e gerar prejuízos que afetam toda a sociedade.

Suspeitas de furto de energia podem ser denunciadas pelos canais oficiais:

Polícia Militar: 190

Energisa Rondônia: 0800 647 0120