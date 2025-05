Homem invade prédio em Vilhena e diz que foi “mandado por Deus” para morar no local

Na tarde deste domingo (11), uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de invasão de domicílio, em um imóvel localizado em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a solicitante, que relatou ser representante legal do imóvel pertencente à sua família, por meio de uma procuração. Segundo ela, a propriedade é composta por uma casa e um prédio de dois andares. A casa estava alugada para uma mulher, mãe de um homem identificado como W.

A solicitante informou que no sábado (10), a inquilina entrou em contato relatando que seu filho havia invadido o andar superior do prédio, afirmando que “Deus havia mandado ele morar no prédio”.

Diante do relato, a proprietária foi até o imóvel para verificar a situação e acionou a Polícia Militar.

No local, os policiais abordaram W., que confirmou ter invadido o imóvel. Ele alegou que sua atitude era de difícil compreensão, apresentando justificativas desconexas para a ocupação do espaço.

Caso aconteceu na tarde de domingo; invasor apresentou justificativas desconexas e foi conduzido à UNISP, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para que as devidas providências legais sejam tomadas.