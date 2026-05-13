Escolas municipais de Vilhena são premiadas por desempenho e evolução na alfabetização

Escolas da rede municipal de ensino de Vilhena foram contempladas no III Prêmio Excelência com Equidade, iniciativa do Governo de Rondônia que reconhece resultados educacionais com foco na alfabetização e na redução das desigualdades de aprendizagem.

Entre as unidades premiadas está a EMEIEF Iquezinha, destaque na categoria “Maiores Evoluções”, com premiação de R$ 10 mil. Também foi reconhecida a EMEF Professora Vilma Vieira, na mesma categoria, com valor de R$ 40 mil. Já a EMEF Bianca e Leonardo de Mattos Bezerra recebeu R$ 20 mil na categoria “Melhores Escolas”, voltada às unidades com melhores resultados consolidados.

O prêmio integra as ações do Programa de Alfabetização de Rondônia (Proalfa) e utiliza como base os dados do Sistema Permanente de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), considerando o desempenho de estudantes do 2º ano do ensino fundamental.

De acordo com a legislação estadual, os valores da premiação variam conforme o número de alunos avaliados, podendo chegar a até R$ 60 mil por escola . Os recursos são destinados exclusivamente a ações que contribuam para a melhoria da aprendizagem, incluindo formação de professores, aquisição de materiais pedagógicos e melhorias na infraestrutura escolar.

Além do reconhecimento financeiro, as escolas premiadas assumem o compromisso de apoiar, por meio de cooperação técnico-pedagógica, outras unidades com menores índices educacionais, fortalecendo o regime de colaboração entre as redes de ensino.

O secretário municipal de educação, Flávio de Jesus, comemorou o resultado e enfatizou que o prêmio valoriza práticas educacionais eficazes, incentiva a melhoria contínua dos resultados e promove uma educação pública mais justa, inclusiva e de qualidade. Em Vilhena, o reconhecimento reforça o trabalho desenvolvido pelas equipes escolares e o compromisso da rede municipal com o avanço da aprendizagem.