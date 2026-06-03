Discussão por posse de motocicleta termina em confusão e registro de lesão corporal em Vilhena

Uma discussão envolvendo a posse de uma motocicleta terminou em confusão, agressões e registro de lesão corporal na noite de terça-feira, 2 de junho, em Vilhena.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Rádio Patrulha por volta das 23h55, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mulher identificada pelas iniciais A.G., foi até a residência de seu ex-companheiro, K.A., para tentar reaver uma motocicleta que, segundo ela, lhe pertence, mas que permaneceu na posse dele após o término do relacionamento. No local também estava L.G., primo de K.A.

De acordo com os relatos colhidos pelos policiais, a discussão teve início em razão da posse do veículo. Segundo K.A. e L.G., após alguns minutos de desentendimento, A.G., teria entrado na propriedade sem autorização e passado a agredir o ex-companheiro com tapas.

Eles afirmaram ainda que K.A., não reagiu às agressões por estar debilitado em decorrência de um acidente sofrido anteriormente.

Ainda conforme os relatos, L.G., interveio para defender o primo e acabou empurrando A.G., para fora da residência. A mulher confirmou aos policiais que entrou no imóvel e desferiu tapas contra o ex-companheiro, mas alegou ter agido após ser provocada e ofendida por L.G. Segundo sua versão, ele teria afirmado que, caso ela entrasse no quintal, receberia um tiro.

Durante a averiguação, os policiais constataram lesões aparentes em A.G., compatíveis com a versão de que ela foi empurrada durante o desentendimento.

Diante do clima de hostilidade entre os envolvidos, A.G., foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos cabíveis. Após a lavratura do Termo Circunstanciado, ela foi liberada.

A Polícia Militar também verificou que o local da ocorrência possui sistema de monitoramento por câmeras. O responsável pelo imóvel foi orientado a preservar as imagens, que poderão ser requisitadas pela autoridade policial para auxiliar na apuração dos fatos.

As partes envolvidas foram orientadas a comparecer posteriormente para a realização de exame de corpo de delito, visando comprovar eventuais lesões decorrentes da ocorrência.