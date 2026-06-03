Motocicleta é furtada em frente à Escola Álvares de Azevedo em Vilhena

Uma motocicleta foi furtada na tarde de terça-feira, 2 de junho, em frente à Escola Álvares de Azevedo, localizada na região central de Vilhena.

O crime foi descoberto por volta das 17h30, quando a proprietária retornou ao local onde havia estacionado o veículo e constatou o desaparecimento.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais T.E.M.S., relatou aos policiais que chegou à unidade de ensino por volta das 13h05 e estacionou sua motocicleta Yamaha Factor YBR 125 ED, de cor azul, na lateral da escola.

Ao encerrar sua jornada de trabalho e retornar ao local onde havia deixado o veículo, a professora percebeu que a motocicleta não estava mais estacionada, concluindo que havia sido vítima de furto.

Após serem acionados, os policiais militares repassaram imediatamente as características e a identificação da motocicleta às demais guarnições de serviço, visando ampliar as chances de recuperação do veículo.

Também foram realizadas diligências e patrulhamentos nas imediações da escola e em bairros próximos, porém nenhum suspeito foi localizado e a motocicleta não foi encontrada.

A ocorrência foi registrada e o caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.