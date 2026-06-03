Homem é baleado no rosto com disparo de espingarda em Vilhena

Um homem conhecido pelo apelido de “Polaco”, morador da Avenida Pará, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, foi atingido por um disparo de espingarda no rosto durante a tarde desta quarta-feira, 3 de junho.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da ação criminosa nem sobre a identidade do autor da tentativa de homicídio.

A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada ao hospital. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada e realiza diligências para coletar informações que possam auxiliar na identificação do suspeito e no esclarecimento do caso.

A ocorrência será registrada e investigada pelas autoridades competentes.