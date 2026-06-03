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quarta-feira, 03 de junho de 2026.

Homem é baleado no rosto com disparo de espingarda em Vilhena

Vítima foi socorrida ao hospital; polícia apura autoria e motivação do crime
Imagem: Ilustrativa

Um homem conhecido pelo apelido de “Polaco”, morador da Avenida Pará, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, foi atingido por um disparo de espingarda no rosto durante a tarde desta quarta-feira, 3 de junho.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da ação criminosa nem sobre a identidade do autor da tentativa de homicídio.

A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada ao hospital. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada e realiza diligências para coletar informações que possam auxiliar na identificação do suspeito e no esclarecimento do caso.

A ocorrência será registrada e investigada pelas autoridades competentes.

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