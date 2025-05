Ordem de Serviço dá início a obras de asfalto e drenagem no setor 22 em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena realizou, na manhã desta quinta-feira, 22, a cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço (OS) para a execução da obra de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor 22.

O evento, realizado na Rua 2225, esquina com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, contou com a presença de autoridades, lideranças comunitárias e moradores, que celebraram o início de mais uma obra aguardada há décadas.

O projeto será executado com um investimento total superior a R$ 5,3 milhões, sendo R$ 4,8 milhões provenientes do Ministério das Cidades, recursos assegurados por meio da atuação do senador Jaime Bagattoli, e o restante em contrapartida da Prefeitura de Vilhena.

A obra contempla a pavimentação de todas as ruas do Setor 22, somando cerca de quatro quilômetros de asfalto, além da implantação de um sistema de galerias para captação das águas pluviais, a construção de calçadas, sinalização e a instalação de meio-fio.