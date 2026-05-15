Operação integrada na fronteira apreende mais de 450 litros de combustível contrabandeado da Bolívia

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de uma grande quantidade de combustível de origem estrangeira na manhã da última quarta-feira, 13 de maio, no município de Guajará-Mirim.

A apreensão ocorreu em uma área portuária na faixa de fronteira com a Bolívia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o flagrante aconteceu durante a Operação Integrada de Policiamento Preventivo e Repressivo “Brasil Contra o Crime Organizado”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A iniciativa conta com a participação de comandos regionais e especializados da Polícia Militar, além do BPFRON e da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras. No caso específico, atuaram juntas as equipes da Força Tática do 1º BPM e policiais do 6º BPM.

FUGA PELO RIO E PELA MATA

Durante o patrulhamento estratégico na área do porto, os militares visualizaram uma embarcação boliviana atracando às margens do Rio Mamoré. No local, indivíduos realizavam o desembarque de galões de combustível trazidos do país vizinho, configurando o crime de contrabando.

Ao notarem a aproximação das viaturas, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e iniciaram uma fuga rápida. Dois dos envolvidos conseguiram retornar para o barco e fugiram navegando em direção ao território boliviano. Um terceiro envolvido correu para uma área de mata fechada próxima ao porto. Apesar do cerco e das buscas realizadas pelas equipes, nenhum deles foi capturado.

PREJUÍZO AO CRIME

Todo o material abandonado pelos contrabandistas foi recolhido e encaminhado à sede da Receita Federal. Após a contagem oficial, foram contabilizados 452 litros de gasolina. O produto permaneceu apreendido à disposição das autoridades competentes para os trâmites legais.

A Polícia Militar de Rondônia destacou que as ações integradas na faixa de fronteira seguem intensificadas por tempo indeterminado, com o objetivo de sufocar economicamente as organizações criminosas e coibir crimes transfronteiriços na região.