Operação da PF e ICMBio desativa áreas de garimpo ilegal em RO

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), deflagrou na quinta-feira (14) a Operação Caraíba, com o objetivo de combater o garimpo ilegal no Parque Nacional Mapinguari, na região amazônica de Rondônia.

Durante a operação, foram desativadas três frentes de garimpo ilegal, além da inutilização de três escavadeiras hidráulicas utilizadas na atividade criminosa.

Segundo os órgãos envolvidos, a ação faz parte das medidas de fiscalização e repressão aos crimes ambientais praticados dentro de áreas de preservação ambiental.

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