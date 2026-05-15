Facebook Instagram
sexta-feira, 15 de maio de 2026.

Operação da PF e ICMBio desativa áreas de garimpo ilegal em RO

Ação conjunta inutilizou escavadeiras hidráulicas usadas na atividade criminosa dentro da unidade de conservação
Imagens: Divulgação

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), deflagrou na quinta-feira (14) a Operação Caraíba, com o objetivo de combater o garimpo ilegal no Parque Nacional Mapinguari, na região amazônica de Rondônia.

Durante a operação, foram desativadas três frentes de garimpo ilegal, além da inutilização de três escavadeiras hidráulicas utilizadas na atividade criminosa.

Segundo os órgãos envolvidos, a ação faz parte das medidas de fiscalização e repressão aos crimes ambientais praticados dentro de áreas de preservação ambiental.

>>>Vídeos:

 

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.