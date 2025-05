AMA capacita aplicadores na ciência ABA com recursos de emenda do deputado Delegado Camargo

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Rondônia (AMA-RO) está promovendo uma capacitação na ciência ABA (Análise do Comportamento Aplicada), reconhecida internacionalmente como uma das mais eficazes no desenvolvimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A formação foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, destinada pelo deputado estadual Delegado Camargo. A capacitação contempla 40 aplicadores da ciência ABA, além da formação de 10 coordenadores e 386 horas de supervisão prática especializada, qualificando os profissionais da educação para atuarem de forma mais eficiente no acompanhamento de alunos com TEA.

A ciência ABA é fundamentada em princípios científicos do comportamento e visa ensinar habilidades, promover autonomia, melhorar a comunicação e reduzir comportamentos que possam comprometer a qualidade de vida da pessoa com TEA. Sua eficácia está amplamente comprovada no desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos autistas.

A direção da AMA-RO destacou a importância da iniciativa, que só foi possível graças ao apoio do deputado Delegado Camargo. “Queremos agradecer profundamente ao deputado por acreditar no nosso trabalho e estar ao nosso lado nessa caminhada. Esse recurso permite ampliar nosso atendimento e levar mais conhecimento às famílias e profissionais que atuam diretamente com as pessoas autistas”, afirmou a entidade.

O deputado Delegado Camargo reafirmou seu compromisso com a inclusão. Pai atípico, defensor da causa PCD e padrinho das APAEs em Rondônia, ele tem atuado firmemente na construção de políticas públicas e na destinação de recursos para ações que garantam mais qualidade de vida às famílias. “Essa é uma causa que carrego no meu coração. Sei, como pai, o quanto o acesso à informação, às práticas baseadas na ciência e às intervenções corretas fazem diferença no desenvolvimento das pessoas autistas. Vamos seguir trabalhando para fortalecer essas ações em todo o estado de Rondônia”, declarou.

A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com a construção de uma sociedade mais inclusiva, onde a informação, o conhecimento científico e a empatia sejam pilares fundamentais para promover respeito, desenvolvimento e dignidade às pessoas com deficiência.