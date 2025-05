Força produtiva do Estado é destacada pela deputada Sílvia Cristina, na abertura da Rondônia Rural Show

A deputada federal Sílvia Cristina destacou a força do setor produtivo de Rondônia, responsável por impulsionar a economia do Estado, assegurando emprego e renda, ao participar da solenidade de abertura da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, na manhã desta segunda-feira (26), em Ji-Paraná.

“A base que sustenta a economia de Rondônia é o setor produtivo, é o homem do campo. E a Rondônia Rural Show Internacional exerce um papel decisivo, como instrumento de fomento à atividade produtiva, estimulando o produtor rural a continuar apostando na agropecuária e em negócios ligados ao campo”, afirmou.

O governador Marcos Rocha, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores de diversos municípios, além de secretários de Estado, participaram da solenidade, ocorrida no Centro Tecnológico Vandeci Rack

12ª edição

Em sua 12ª edição, a Rondônia Rural Show conta com mais de 650 expositores e o tema deste ano é “Do campo ao futuro” e serão apresentadas inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.

A feira tem exposições de máquinas agrícolas, equipamentos, vitrines tecnológicas, insumos e exposição de animais, além de palestras, oficinas, demonstrações práticas e oportunidades de network.

Também ocorre a Rondoleite, a Exposição Rondoniense do Agronegócio do Leite, com o objetivo de desenvolver a cadeia produtiva da pecuária do leite.