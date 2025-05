Residência é alvo de furto em Vilhena; criminoso entrou pelo quintal usando tábua para ultrapassar muro

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência localizada em Vilhena.

A vítima relatou que havia saído do imóvel por volta das 14h, se ausentando da cidade e deixando uma familiar em casa, que utiliza cadeira de rodas para se locomover.

Por volta das 20h, a moradora recebeu uma mensagem de uma vizinha via WhatsApp, informando que a cerca elétrica da residência havia sido acionada. Ao entrar em contato com a pessoa que estava na casa, esta relatou que suspeitava de uma invasão no quintal, embora não tivesse visto ninguém, pois estava dormindo.

Durante diligências, os policiais constataram que ao lado da casa existe um terreno baldio, onde encontraram uma tábua encostada no muro e partes rompidas da cerca elétrica, indicando o possível ponto de acesso do criminoso.

Embora o interior da residência não tenha sido violado, áreas externas foram reviradas, e a vítima percebeu o furto de perfumes, sem conseguir identificar as marcas. Já em um cômodo anexo, onde são guardadas ferramentas de trabalho, a janela e a grade foram arrombadas, mas não foi confirmado se algo foi levado.

A solicitante informou que já foi vítima de furto anteriormente e que irá levar as imagens do sistema de vigilância até a Delegacia de Polícia Civil para auxiliar na investigação.