Suspeito é flagrado dentro de casa em Cerejeiras vestindo apenas cueca; celular continha fotos de crianças

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de invasão de domicílio em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que ao chegar do trabalho e descer do carro para abrir o portão de sua residência, ela avistou pela janela dois homens dentro de sua casa, um deles vestindo apenas cueca.

Imediatamente, a moradora acionou a PM. A guarnição realizou cerco ao imóvel e aos arredores, incluindo um terreno baldio localizado nos fundos. Uma testemunha informou que dois homens pularam o muro da residência da vítima, passaram pelo seu quintal e seguiram em fuga pelo terreno baldio.

Durante as buscas, um dos suspeitos foi visto saindo do terreno e, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir. Após perseguição, o homem foi abordado. Ele alegou que havia caído no local e correu por medo da abordagem. A vítima o reconheceu como ex-vizinho, conhecido desde a infância.

Dentro da casa, os policiais constataram que, apesar de não haver sinais de arrombamento ou objetos furtados, o quarto da filha da solicitante estava revirado, com roupas espalhadas e uma cueca clara no corredor entre o banheiro e o quarto, peça que não pertencia a nenhum morador da casa.

O suspeito, que vestia apenas uma bermuda no momento da abordagem, negou ter entrado na residência ou estar acompanhado, mas afirmou ter visto outro rapaz fugindo do local.

Na delegacia, enquanto manuseava seu celular, foi solicitado que mostrasse com quem conversava. Ele prontamente entregou o aparelho e, ao lado de conversas com uma adolescente que dizia ser sua namorada, os policiais encontraram diversas fotos e vídeos de crianças em poses suspeitas, além de uma imagem da filha da solicitante.

Ainda conforme a vítima, cerca de dez dias antes do episódio ela havia encontrado um par de chinelos com correia vermelha em sua casa, que também não pertenciam a ninguém da família.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde segue sob investigação. A Polícia trabalha agora para identificar o segundo suspeito e esclarecer os fatos.