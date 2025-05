Thiago Flores cobra ação da PRF e DNIT na ponte do Rio Candeias

A grave situação do trânsito na ponte sobre o Rio Candeias, localizada na BR-364, no município de Candeias do Jamari, levou o deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) a solicitar oficialmente a intervenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A estrutura está parcialmente interditada há cerca de três meses, operando em sistema de pare-e-siga, o que tem causado longos congestionamentos, acidentes e risco à vida dos usuários da via.

De acordo com o parlamentar, o fluxo diário de veículos é intenso, incluindo carretas pesadas, ônibus escolares e automóveis de passeio. “A falta de controle no local tem provocado caos. Hoje mesmo recebi uma mensagem de um motorista de ambulância pedindo que algo fosse feito. Eles trabalham para salvar vidas, e 5 minutos parado já é muito tempo, imagina horas. A situação está insustentável e infelizmente, os acidentes estão se tornando frequentes”, afirmou o deputado.

Diante do cenário, Thiago Flores protocolou ofício junto à Superintendência da PRF em Rondônia, solicitando a presença contínua de agentes no local para organização e segurança do tráfego enquanto durarem as obras. Além disso, o deputado já havia cobrado o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para que apresente uma solução definitiva e urgente para a ponte.

“Essa é uma demanda de quem vive a realidade da rodovia. Não vamos descansar enquanto não houver uma resposta concreta dos órgãos competentes”, destacou o parlamentar.