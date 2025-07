Veja imagem do ataque a tiros em barbearia de Vilhena onde duas pessoas foram baleadas; havia crianças no local

Um ataque a tiros ocorrido no final da tarde da última segunda-feira, 7, em uma barbearia localizada na Avenida Paraná, em Vilhena, foi registrado por câmeras de segurança, que captaram o momento exato do crime.

No local havia várias pessoas, inclusive crianças, quando um homem armado entrou no estabelecimento e efetuou diversos disparos. O alvo principal seria um cliente que estava com o avental de corte de cabelo no momento do atentado. No entanto, o proprietário do salão também acabou sendo atingido.

Ambas as vítimas foram socorridas rapidamente ao Hospital Regional, onde receberam atendimento médico especializado.

Após o crime, o atirador fugiu com o apoio de um comparsa em uma motocicleta. Entretanto, nas proximidades de uma escola, o condutor perdeu o controle do veículo e ambos caíram, fugindo em direções opostas.

O atirador pulou o muro da escola na tentativa de se esconder, mas foi descoberto por um professor. Após diálogo, ele decidiu se entregar à polícia e entregou a arma utilizada no crime. O comparsa continua foragido.

O autor afirmou ter agido a mando da facção criminosa Comando Vermelho (CV), da qual é membro, com o objetivo de eliminar um rival supostamente ligado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) (leia mais AQUI).

>>>Vídeo foi desfocado: