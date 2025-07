Veja detalhes da tentativa de homicídio em barbearia de Vilhena; autor disse não conhecer a vítima e que agiu a mando de facção

Na tarde da última segunda-feira, 7, por volta das 18h20, a guarnição da Patrulha Reforço da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma denúncia de que havia um homem armado nas dependências da Escola Municipal Maria Arlete, localizada na Rua Ana Neri, em Vilhena.

Segundo informações repassadas à polícia, o suspeito era um homem branco, magro, vestindo boné e camiseta preta de mangas longas. Os militares, que já estavam nas proximidades, deslocaram-se rapidamente ao local e encontraram, na quadra de esportes da unidade escolar, um homem com as mesmas características.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o suspeito. No entanto, ele foi identificado como R.F.S., que, de forma espontânea, confessou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo o próprio relato, momentos antes ele teria tentado executar um rival da facção PCC, identificado como M.V., conhecido como “Moicano”, em uma barbearia, situada na Avenida Paraná.

Conforme o depoimento, R., revelou que, além de M., o proprietário da barbearia, D.B., de 34 anos, também foi atingido de forma acidental pelos disparos.

Após o crime, ele fugiu do local em uma motocicleta Yamaha Factor, de placa NEA7178, na companhia de um comparsa identificado apenas como K. Durante a fuga, perderam o controle da moto, que caiu na via pública, sendo abandonada. Os dois seguiram a pé em direções diferentes.

R., se refugiou na Escola Maria Arlete, onde foi avistado por um professor, identificado como W. Demonstrando coragem e habilidade, o educador conseguiu convencer o suspeito a retirar a arma da cintura, desmuniciá-la e colocá-la no chão. A arma, uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, estava com quatro munições intactas, sendo que o suspeito afirmou ter efetuado oito disparos. Posteriormente, foi constatado que a arma possuía registro de furto ocorrido em 1º de janeiro de 2022, em Ouro Preto do Oeste.

A motocicleta mencionada foi localizada na via pública e a barbearia, local do atentado, foi isolada por equipe do PATAMO. O perito criminal compareceu ao endereço, realizou os procedimentos técnicos e recolheu o cartão de memória da câmera de segurança do estabelecimento. As vítimas foram socorridas ao Hospital Regional e não corriam risco de morte.

R., ainda levou a guarnição até sua residência, localizada na rua Arnaldo Batista de Andrade, onde apontou o local onde mantinha cerca de 145 gramas de maconha, alegando ser para uso pessoal. Ele afirmou que não conhecia pessoalmente a vítima M., apenas seguia ordens da facção criminosa em retaliação a ações atribuídas ao PCC nos últimos dias na cidade.

Além da confissão e dos materiais apreendidos, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra R. Ele recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais garantidos e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

A arma de fogo, as munições, a droga, a motocicleta e dois aparelhos celulares foram apreendidos.