VÍDEO: Auto Mídia Comunicação leva estrutura de trio elétrico e garante sonorização da Cavalgada da 38ª Expocol

A Cavalgada da 38ª Expocol contou com um importante aliado para garantir animação, informação e qualidade sonora ao longo do percurso.

A responsabilidade pela sonorização do evento ficou por conta da Auto Mídia Comunicação, empresa de Vilhena comandada por Gilberto Costa Silva, profissional que há anos atua no segmento de comunicação volante e eventos em Rondônia.

Com uma estrutura moderna e equipada para grandes eventos, a empresa disponibilizou seu trio elétrico para acompanhar a cavalgada, levando música, anúncios e interação com o público durante toda a programação.

Segundo Gilberto, o objetivo é oferecer não apenas potência sonora, mas também conforto, segurança e qualidade para os organizadores e participantes dos eventos.

“Nós trabalhamos com um trio elétrico moderno, com som potente e de qualidade. É uma estrutura preparada para atender grandes eventos e proporcionar uma experiência diferenciada para o público”, destacou.

Estrutura moderna para grandes eventos

O trio elétrico da Auto Mídia Comunicação possui uma série de diferenciais que o colocam entre os mais completos da região. Além de um sistema de som de alta performance, a estrutura conta com banheiro, espelhos, frigobar e espaço adequado para apresentações e transmissões durante os eventos.

A versatilidade do equipamento permite sua utilização em cavalgadas, festas agropecuárias, shows, eventos institucionais, campanhas promocionais e diversas outras atividades.

Presença nas principais festas de Rondônia e Mato Grosso

A qualidade dos serviços prestados pela Auto Mídia Comunicação tem levado a empresa a participar de alguns dos principais eventos dos estados de Rondônia e Mato Grosso.

Entre os trabalhos recentes estão participações em cavalgadas e eventos realizados em municípios como Vila Bela da Santíssima Trindade e Nova Lacerda, no Mato Grosso, além de diversas festas agropecuárias e cavalgadas em Rondônia.

“Graças a Deus temos sido muito bem recebidos por onde passamos. Participamos de eventos importantes em Rondônia e também no Mato Grosso, sempre buscando oferecer um serviço de qualidade e contribuir para o sucesso das programações”, afirmou Gilberto.

Expocol fortalece parceria com empresas da região

A participação da Auto Mídia Comunicação na Cavalgada da Expocol demonstra a importância das empresas regionais na realização de grandes eventos. Além da infraestrutura do parque e da programação oficial, serviços especializados como sonorização, logística e comunicação são fundamentais para garantir o sucesso das festividades.

Para Gilberto Costa Silva, estar presente na Expocol é motivo de orgulho e uma oportunidade de mostrar a qualidade do trabalho desenvolvido pela empresa.

“Estamos sempre à disposição de quem precisar de um trio elétrico moderno, com qualidade de som e estrutura completa. É uma satisfação fazer parte de eventos tão importantes como a Expocol”, ressaltou.

Com experiência acumulada em diversos municípios e uma estrutura que figura entre as mais completas da região, a Auto Mídia Comunicação segue ampliando sua presença no mercado de eventos, contribuindo para levar entretenimento, informação e qualidade sonora às principais festas agropecuárias do Norte e Centro-Oeste brasileiro.

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