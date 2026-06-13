Criminoso invade lojas pelo telhado e furta diversos objetos durante a madrugada em Vilhena

Um furto qualificado foi registrado na madrugada de sexta-feira (12) em Vilhena, após um criminoso invadir dois estabelecimentos comerciais e subtrair diversos objetos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência.

No local, as vítimas relataram que um indivíduo ainda não identificado acessou os imóveis mediante rompimento de obstáculo, destruindo parte do telhado e do forro para entrar nos estabelecimentos.

Após invadir os locais, o suspeito furtou diversos objetos, que foram relacionados pelas vítimas e registrados no boletim de ocorrência. A quantidade e os itens levados não foram divulgados pelas autoridades.

Durante o atendimento, os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança, que registraram a ação criminosa.

Com base nas características observadas nas gravações, foram realizadas diligências e patrulhamento nas imediações na tentativa de localizar o autor, porém sem sucesso.

Diante dos vestígios deixados no local, a Perícia Criminal foi acionada e compareceu aos estabelecimentos para realizar os procedimentos técnicos necessários à investigação.

A Polícia Civil deverá dar continuidade às apurações para identificar e localizar o responsável pelo crime.