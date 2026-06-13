Criminoso invade lojas pelo telhado e furta diversos objetos durante a madrugada em Vilhena

Um furto qualificado foi registrado na madrugada de sexta-feira (12) em Vilhena, após um criminoso invadir dois estabelecimentos comerciais e subtrair diversos objetos.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência.
No local, as vítimas relataram que um indivíduo ainda não identificado acessou os imóveis mediante rompimento de obstáculo, destruindo parte do telhado e do forro para entrar nos estabelecimentos.
Após invadir os locais, o suspeito furtou diversos objetos, que foram relacionados pelas vítimas e registrados no boletim de ocorrência. A quantidade e os itens levados não foram divulgados pelas autoridades.
Durante o atendimento, os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança, que registraram a ação criminosa.
Com base nas características observadas nas gravações, foram realizadas diligências e patrulhamento nas imediações na tentativa de localizar o autor, porém sem sucesso.
Diante dos vestígios deixados no local, a Perícia Criminal foi acionada e compareceu aos estabelecimentos para realizar os procedimentos técnicos necessários à investigação.
A Polícia Civil deverá dar continuidade às apurações para identificar e localizar o responsável pelo crime.