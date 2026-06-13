Homem é agredido com golpes de madeira após desentendimento por dívida de drogas em Vilhena

Um homem foi vítima de agressão na sexta-feira (12), em uma residência localizada na rua Pernambuco, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com diversos ferimentos.

O homem relatou que estava dormindo quando foi surpreendido por dois parentes, que passaram a agredi-lo com socos e golpes utilizando balaústres.

Segundo o relato da vítima, as agressões provocaram hematomas no rosto, na perna esquerda, nas costas e no tórax. Ele afirmou ainda que conseguiu se desvencilhar dos agressores, pulou uma janela da residência e fugiu do local, interrompendo as agressões.

Questionado sobre a motivação do ataque, o homem informou à polícia que o desentendimento estaria relacionado a uma dívida de R$ 100 referente à compra de drogas, especificamente maconha e crack.

Após as agressões, os suspeitos teriam fugido em um veículo VW/Gol de cor preta, tomando rumo ignorado.

A guarnição realizou buscas nas proximidades e em possíveis locais onde os envolvidos poderiam estar, mas ninguém foi localizado.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.