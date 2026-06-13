Colisão entre motoneta e bicicleta deixa dois feridos no bairro Embratel em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma motoneta e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas na sexta-feira (12), no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua Cabixi, no bairro Embratel, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a ocorrência após informações de que havia vítimas caídas ao solo em decorrência da colisão.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram os envolvidos feridos, porém constataram que apenas a bicicleta permanecia na via.

Segundo relato do condutor da motoneta aos policiais, ele seguia pela Rua Mato Grosso no sentido Embratel/Orleans quando ocorreu o acidente.

O veículo já havia sido retirado do local por um familiar antes da chegada da guarnição. Durante a abordagem, o motociclista informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já o ciclista relatou que trafegava pela mesma via e, ao iniciar uma conversão para a Rua Cabixi, foi atingido pela motoneta. Com o impacto, ambos caíram ao solo e permaneceram no local até a chegada da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Como a cena do acidente havia sido alterada antes da chegada da polícia, com a retirada dos veículos envolvidos, não foi possível preservar os vestígios necessários para uma análise pericial. Por esse motivo, a perícia técnica não foi acionada.

Durante os procedimentos, o motociclista apresentou apenas fotografias do veículo envolvido, impossibilitando a verificação presencial das condições da motoneta e dos danos causados pela colisão.

Posteriormente, a equipe policial deslocou-se ao Hospital Regional para complementar a coleta de informações e realizar a qualificação dos envolvidos.

De acordo com a ocorrência, nenhum dos envolvidos apresentava sinais de embriaguez alcoólica.

O condutor da motoneta foi autuado pela infração de trânsito referente à condução de veículo sem habilitação.