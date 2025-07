Atuação da deputada Cristiane Lopes antecede avanço histórico para a pavimentação da BR-319

A deputada federal Cristiane Lopes (União Progressista – RO) e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319 comemorou o avanço no processo de pavimentação da rodovia, após intensa mobilização do seu mandato.

“A pressão deu resultado. A mobilização do nosso mandato, junto às comissões técnicas e por meio de ofícios e visitas aos ministérios ajudaram a destravar um embate que já se arrasta há anos”, destacou a parlamentar.

No dia 2 de julho, durante audiência pública, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a continuidade das obras da BR-319 dependia apenas do avanço do Ministério dos Transportes.

Imediatamente, Cristiane Lopes oficiou o ministro Renan Filho, cobrando providências urgentes para que o impasse fosse superado. E o resultado veio, os Ministérios do Meio Ambiente e dos Transportes anunciaram um acordo inédito, com a elaboração de um plano socioambiental estruturado, viabilizando, finalmente, a retomada da pavimentação da rodovia.

Segundo a parlamentar, a BR-319 é considerada estratégica para o escoamento da produção e a integração da Região Norte. “O que precisamos agora é de um cronograma claro, transparência nos procedimentos e compromisso com a conclusão da obra. O povo de Rondônia e do Amazonas não pode mais esperar”, reforçou.

Além disso, na madrugada de quinta-feira (10 de julho), a deputada votou favorável à nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental em prol de um marco legal mais claro, eficiente e equilibrado.

A proposta moderniza as regras, dá segurança jurídica aos empreendedores, reduz a burocracia e garante mais agilidade aos processos, sem abrir mão da responsabilidade ambiental. É um avanço que permitirá o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do país, inclusive na Amazônia Legal.

A lei também incorporou uma emenda que destrava o licenciamento da BR-319. “Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319, celebro essa conquista, que representa um passo decisivo para a repavimentação da rodovia e para a integração entre Rondônia e Amazonas. A BR-319 é prioridade absoluta para nossa região”, afirmou.

A BR-319 é a única rodovia que conecta Manaus (AM) a outras regiões do Brasil, que vai até Porto Velho (RO) e espera asfalto há 52 anos. “Se não for essa rodovia, cerca de 2 milhões de pessoas viverão praticamente isoladas do resto do país por via terrestre, no meio da Amazônia, ela é um direito da nossa população, e vamos continuar acompanhando de perto para garantir que esse acordo se transforme em ação concreta”, concluiu.