Comerciantes da Avenida Paraná denunciam abandono e presença constante de usuários de drogas e traficantes em praça de Vilhena

Comerciantes localizados na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, nas proximidades da Praça do Geraldão, procuraram a redação do Extra de Rondônia para denunciar o clima de insegurança que enfrentam diariamente.

Segundo eles, o local virou ponto de aglomeração constante de usuários de drogas e traficantes, tornando praticamente inviável manter os comércios funcionando normalmente.

Com medo de represálias, os empresários preferiram não se identificar, mas relataram que a situação ocorre durante o dia e também à noite. “Eles se reúnem na praça, ameaçam a gente e ainda têm a coragem de cobrar proteção dos comerciantes. Quando a polícia é chamada, eles se dispersam, mas assim que a viatura vai embora, retornam”, relatou um dos comerciantes.

Outro proprietário foi enfático ao afirmar: “Estamos à mercê da bandidagem. Só vamos ter paz se uma equipe da polícia for designada para permanecer fixa na praça. É a única forma de ter sossego”.

De acordo com os relatos, os usuários e traficantes ocupam, principalmente, o espaço construído para atividades culturais, que está atualmente abandonado. Além da insegurança, os comerciantes também reclamam do lixo deixado na praça e da ausência da prefeitura na limpeza e manutenção do local.

Diante disso, os empresários pedem providências urgentes por parte do poder público. “Do jeito que está, é impossível continuar com as portas abertas. Precisamos de uma resposta das autoridades antes que a situação piore ainda mais”, concluiu um dos reclamantes.