Deputado Ezequiel Neiva celebra a conclusão da restauração da RO-370 e anuncia microrevestimento para o distrito de Guarajus

A equipe do DER confirmou ao deputado Ezequiel Neiva que a restauração da RO-370 será concluída até a próxima sexta-feira (25).

“Nesta terça-feira (22), faltam apenas três quilômetros de microrevestimento para concluir a restauração da RO-370 (foto). Em seguida a equipe se deslocará para o distrito de Guarajus”, afirmou o deputado.

Ezequiel Neiva destaca que os trabalhos em execução fazem parte do plano de restauração das rodovias estaduais pavimentadas, implementando pelo governador Marcos Rocha. “A manutenção consiste na recuperação das estradas com operação tapa-buraco e posteriormente a aplicação do microrevestimento, garantindo maior tempo de vida útil do pavimento”, explicou o parlamentar ao agradecer o governador por atender mais uma solicitação.

Ezequiel Neiva lembrou que a técnica de microrrevestimento foi implantada em Rondônia durante sua gestão como diretor-geral do DER. “Estamos falando de uma estrada estratégica para o agronegócio e para o tráfego da população. Essa tecnologia com polímero aumenta significativamente a vida útil da rodovia e melhora a trafegabilidade na região”, observou o parlamentar.