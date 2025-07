Presidente do STTR anuncia novo projeto de habitação rural para famílias de Vilhena e Chupinguaia; veja fotos

Na manhã desta terça-feira, 22, representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Vilhena e Chupinguaia visitaram a redação do Extra de Rondônia para apresentar os avanços do projeto Habitação Rural, que tem como objetivo garantir moradias dignas a famílias de baixa renda residentes em áreas rurais.

A presidente do STTR, Clarinda Maximino da Silva, acompanhada da secretária-geral, Valquíria Francelino de Assis Vilela, destacou que o projeto já contempla a construção de 21 casas em Vilhena e 4 em Chupinguaia, totalizando 25 unidades habitacionais destinadas a agricultores familiares e trabalhadores rurais associados ao sindicato.

“O sonho da casa própria no campo tem um impacto imensurável na vida das famílias. Vai além de oferecer moradia: promove segurança, qualidade de vida e contribui para o desenvolvimento das comunidades rurais. Essas casas estão sendo construídas com recursos do Governo Federal e com o apoio direto da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, (FETAGRO), e do Sindicato STTR, que auxilia na obtenção do subsídio e acompanha todo o processo. É um trabalho que exige dedicação, mas que nos enche de orgulho”, afirmou Clarinda.

A secretária-geral do sindicato, Francelino Vilela, ressaltou que o STTR é uma entidade organizadora habilitada junto aos órgãos públicos. “Atuamos diretamente para garantir o acesso a programas como o de habitação rural, além de processos previdenciários e demais ações sociais. Estamos ao lado do trabalhador rural em todas as frentes”, disse.

Clarinda anunciou ainda que um novo processo de seleção está em andamento e convidou mais famílias a se informarem e participarem. “As portas do sindicato estão abertas. Queremos ver mais pessoas beneficiadas e mais famílias vivendo com dignidade em seus lares”, reforçou.

Na foto ao lado mostra o momento em que se deu início a execução do projeto Habitação Rural, após a conclusão de todas as etapas exigidas pela Caixa Econômica Federal. Trata-se de um marco significativo para as famílias beneficiadas, simbolizando a concretização do sonho da casa própria no meio rural.

Com a assinatura dos contratos, foram realizados orçamentos em três empresas locais. A comissão designada para análise, pautada pela transparência e ética, definiu a Brasil Tintas como fornecedora credenciada para atender às demandas das 21 unidades habitacionais destinadas ao município de Vilhena.

A presidente também agradeceu o empenho das funcionárias e diretores do sindicato que, segundo ela, estão abraçando a causa com compromisso e sensibilidade. “Todos se empenharam nesse propósito, visando o fortalecimento da agricultura familiar e o bem-estar das famílias da zona rural”, concluiu.

O STTR de Vilhena e Chupinguaia está localizado na Rua Emília Grippa, ao lado do Laboratório Vilhena.