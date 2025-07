ROSANGELA DONADON: Rodeio Festival de Pimenta Bueno é marcado por grande sucesso de público e organização

O Rodeio Festival 2025, realizado em Pimenta Bueno entre os dias 17 e 20 de julho, consolidou-se como um dos principais eventos culturais do ano na região, reunindo milhares de pessoas em torno da tradição sertaneja e da integração comunitária.

Com organização da AACELFA, apoio da Sejucel e emenda parlamentar da deputada estadual Rosangela Donadon, o evento ofereceu uma estrutura completa, com arena equipada, arquibancadas, estandes gastronômicos e programação variada, garantindo conforto e segurança para toda a família.

Durante as quatro noites de festa, o público acompanhou montarias emocionantes, provas de laço, apresentações culturais e shows musicais que animaram a cidade e valorizaram talentos locais.

Para a deputada Rosangela Donadon, o sucesso do Rodeio Festival reforça a importância dos investimentos na cultura regional. “Eventos como esse mostram que a tradição pode caminhar junto com o desenvolvimento. É gratificante ver a população reunida, participando e fortalecendo nossa identidade cultural”, destacou.

O Rodeio Festival também teve impacto econômico positivo para o município, movimentando o comércio, a hotelaria, a gastronomia e gerando oportunidades para produtores, artesãos e artistas.

Próximos eventos no calendário cultural e solidário promovido pela deputada Rosangela Donadon:

• Extrema – Rodeio: 21 a 24 de agosto

• Itapuã do Oeste – Rodeio: 3 a 7 de setembro

• Ji-Paraná – Rodeio: 18 a 21 de setembro

• Chupinguaia – Prova do Laço e lançamento do 1º Circuito de Provas Equestres do Cone Sul: 3 a 5 de outubro

Com estrutura elogiada pelo público e forte adesão popular, o Rodeio Festival de Pimenta Bueno entrou para a história da cidade como uma das maiores edições já realizadas, dando sequência a um ciclo de eventos que promete movimentar e fortalecer ainda mais a cultura sertaneja em Rondônia.