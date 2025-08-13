ARTIGO: Supermercado

Semanalmente minha esposa e eu vamos ao supermercado fazer compras. Seguimos um roteiro básico, visitamos os diversos setores e fazemos nossas compras de acordo com nossa necessidade de consumo.

Quinzenalmente vamos, adicionalmente, a um atacadista local, onde os preços são inferiores, embora o atendimento seja distinto. Encontramos tudo o que precisamos e retornamos para o lar satisfeitos, com frutas e legumes frescos, pão quentinho, açougue com riqueza de tipos de carnes….

Isso não significa que em todo mundo é assim que funciona! Pelo contrário, em alguns países, diversos produtos estão em falta, como nos supermercados dos EUA. Uma das maiores lojas (Walmart) de supermercados está fechando suas lojas; tem falta de mercadorias e inconstâncias nos recebimentos; os preços em geral estão crescendo severamente; os suprimentos estão irregulares etc.

Isso se deve ao brutal tarifaço imposto pelos EUA aos exportadores mundiais. Não existem estoques de mercadorias nos EUA nem nos exportadores; a logística está um caos; nenhum país do mundo tem capacidade de suprir as necessidades da maior economia do mundo, de uma hora para outra.

Há outros países, como a Argentina, que por razões internas, cambiais e governamentais, dispõe de mercadorias, porém os preços estão muito elevados, tornando-os proibitivos. A populações das fronteiras, têm recorrido aos países vizinho tais como o como Brasil, Chile e Paraguai.

É lamentável que tudo isso esteja ocorrendo; que o problema cresça diariamente; que a irracionalidade de alguns líderes mundiais esteja levando as nações a esse caos econômico, político e mercadológico. A diplomacia fracassou. A racionalidade foi abandonada; ninguém garante preço para ninguém. Cedo ou tarde a racionalidade e a sensatez voltarão, à despeito das duras consequências.

Por quanto tempo? Ninguém sabe! Por mais trágico que pareça, a humanidade está plantando a semente da incerteza, da hostilidade e ódio. Todos comentam os problemas dos EUA: Crescentes deficits públicos; alto endividamento externo; inflação.

Até o ano passado as nações se aproximavam umas das outras; faziam alianças; se associavam em grandes projetos. Contudo, desde que Trump assumiu, todo o cenário mudou e drasticamente para pior.

Um exemplo marcante deve ser ressaltado: é a União Europeia! Conjunto de 27 nações; 20 delas usam o Euro como moeda oficial; 2º. Maior PIB mundial (17 trilhões de euros ou 20 trilhões de dólares); a população europeia é de 448 milhões de habitantes. Se o Brasil quisesse entrar na União Européia seria barrado, porque somos incompetentes para de eliminar os déficits. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.