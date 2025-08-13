Cristiane Lopes coordena Projeto Defesa Lilás em Porto Velho e fortalece protagonismo feminino na política rondoniense

Porto Velho recebeu, no último fim de semana, o Workshop Defesa Lilás 2025, uma iniciativa nacional do União Brasil voltada para fortalecer a presença das mulheres nos espaços de poder e ampliar a capacitação de gestoras e representantes políticas.

O evento reuniu lideranças femininas de todas as regiões do estado e contou com a participação da deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO).

Ao lado da deputada estadual Ieda Chaves e de diversas mulheres que ocupam posições estratégicas na política rondoniense, Cristiane reforçou a importância de iniciativas como o Defesa Lilás para ampliar a representatividade feminina, preparar novas lideranças e garantir que mais mulheres possam atuar de forma efetiva na construção de políticas públicas.

Em seu discurso, a parlamentar reconheceu os desafios enfrentados por mulheres na vida pública, como o preconceito e as tentativas de descredibilização, mas incentivou as participantes a seguirem firmes na luta por seus espaços.

“A nossa caminhada é marcada por obstáculos, sim. Mas é também feita de conquistas, de coragem e da certeza de que o nosso lugar é onde decidimos estar”, afirmou Cristiane Lopes.

A deputada estadual Ieda Chaves (UB) destacou a importância da união feminina para enfrentar barreiras históricas.

“É emocionante ver tantas mulheres unidas, compartilhando histórias e buscando ampliar sua participação em um campo tão crucial. Ser mulher envolve muitos desafios e é por isso que temos que nos unir para entender que cargos de liderança também são o nosso lugar”, disse.

A vereadora Elissandra Queiroz (UB), de Alto Paraíso, também parabenizou Cristiane pela dedicação às pautas voltadas para os rondonienses e para as mulheres no Congresso Nacional, ressaltando ainda a recepção calorosa no União Brasil.

O Defesa Lilás atua em todo o país oferecendo capacitação para mulheres interessadas na vida pública, por meio de formações presenciais e na modalidade EAD. A edição de 2025 é direcionada a prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e demais lideranças políticas, oferecendo um conteúdo atualizado sobre os principais desafios contemporâneos da sociedade.

Com uma trajetória marcada pela defesa dos direitos das mulheres, Cristiane Lopes reafirmou, durante o encontro, seu compromisso com o fortalecimento da atuação feminina. “Queremos colocar mulheres nos lugares de poder; mulheres que desejam participar ativamente da mudança dos seus municípios. Estou muito feliz com essa missão”, concluiu a deputada.